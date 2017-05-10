В течение 72 часов привозим чистые и отремонтированные вещи в удобное для Вас время
Бесплатная доставка при заказе от 100 рублей
химчистку или ремонт вещей заказав обратный звонок, заполнив форму вызова курьера или позвонив по номеру
+375 29 366-46-46
вещи в удобное для Вас время, в любой точке города и в ближайшем пригороде
гипоаллергенными средствами на профессиональном оборудовании
заказ в течение 72 часов, в индивидуальной упаковке
при доставке Ваших чистых вещей наличными, банковской карточкой, с помощью систем WEBPAY и “Расчет” (ЕРИП)
Бесплатная доставка по Минску при сумме заказа от 100 руб.
при заказе на меньшую сумму - 17,50 руб. (в стоимость входит забор и возврат вещей).
Бесплатная доставка в пределах 5 км от МКАД при сумме заказа от 120 руб.
при заказе на меньшую сумму- 22,50 руб. (в стоимость входит забор и возврат вещей).
Бесплатная доставка в пределах 5-15 км от МКАД при сумме заказа от 150 руб.
при заказе на меньшую сумму- 32,50 руб. (в стоимость входит забор и возврат вещей).
Бесплатная доставка в пределах 2-й МКАД при сумме заказа от 300 руб.
при заказе на меньшую сумму - 50 руб. (в стоимость входит забор и возврат вещей).
Выполняем заказы точно в срок
Забираем и доставляем от двери до двери
Стоимость чистки с доставкой сопоставима со стандартной стоимостью химчистки по Минску
Обработка проводится на самом современном немецком и итальянском оборудовании
Качество услуг соответствует требованиям СТБ 151-2001 и ГОСТ ISO 3758-2014
Вежливые сотрудники поддержки клиентов и аккуратные сотрудники службы доставки
Алла, Минск
Впервые отдавала вещи в химчистку, и очень рада, что наткнулась именно на Драйбай. Я давно не встречала такого хорошего сервиса, начиная от консультаций по телефону, заканчивая курьерами: ребята очень вежливые, отзваниваются, сообщают буквально о каждом своем шаге, заранее дают знать, где они и когда будут. К самой чистке нареканий тоже нет, все сделано в лучшем виде! Цены тоже радуют. В общем, сплошное удовольствие) Надеюсь, что это мне повезло не как новичку при первом заказе, а что и дальше сервис будет на таком же уровне) Спасибо! Посоветовала вас уже нескольким знакомым.
Наталия, Минск
Отличный сервис! Осталась довольна, все хорошо выстирано и отглажено. Сбор вещей и доставка точно в срок, после заказа на сайте, заказала обратный звонок для уточнения, оператор связался в течение 5 минут. Четко работают оповещения, и курьеры очень вежливые и пунктуальные. Определенно буду пользоваться Вашими услугами и всем советовать! Спасибо!
Юрий, Минск
Сказать, что я в восторге - это ничего не сказать!!! Начиная с удобного и понятного сайта и заканчивая всеми сотрудниками и курьерами. Качество услуг на высоте! Все быстро, четко, доброжелательно и идеально в исполнении. А то, что при этом совершенно стандартные для химчисток цены - это особенно приятно! Спасибо вам, успехов и много клиентов! Я с вами теперь!
Николай, Минск
Все сделано в срок и качественно, всех, кто участвовал в выполнении заказа хочется поблагодарить и пожелать дальнейших успехов в Вашей нелегкой, но так необходимой нам, клиентам, работе.
Светлана, Минск
Умнички! Все быстро, в срок, качественно, без лишних вопросов. Нашли в процессе чистки дефект на брюках и устранили совершенно бесплатно! Супер! Как в Европе! Не испортитесь, пожалуйста!
Олег, Минск
Отличный сервис! Очень удобно, а главное, качественно. Появилось время на другие дела.
Александра, Минск
Огромное спасибо за отличную работу... Думала, что пальто уже не спасти, но вы творите чудеса )
Валентина, Минск
Я в полном восторге!!! Наматрасник как новый! Отличный сервис! Вежливые курьеры! Качественно, удобно и быстро!
Бережная химчистка, стирка и глажка всех типов вещей с ДОСТАВКОЙ от двери до двери. Чистим рубашки, костюмы, повседневную одежду, вечерние наряды, верхнюю одежду, свадебные платья, шторы, аксессуары и т.д.
Доставка по городу Минску БЕСПЛАТНАЯ, если сумма заказа больше 100 руб., при меньшей сумме доставка стоит 17,50 руб., что включает в себя и забор, и возврат вещей.
Доставка за МКАД в пределах 5 км при сумме заказа от 120 руб. — БЕСПЛАТНАЯ. При сумме заказа меньше 120 руб. доставка стоит 22,50 руб. (в стоимость входит и забор, и возврат вещей).
Доставка за МКАД в пределах 5-15 км при сумме заказа от 150 руб. — БЕСПЛАТНАЯ. При сумме заказа меньше 150 руб. доставка стоит 32,50 руб. (в стоимость входит и забор, и возврат вещей).
Да, у нас есть своё производство.
Вы можете заказать обратный звонок, заполнить форму вызова курьера или позвонить по номеру +375 29 366-46-46
Да, в процессе оформления заказа Вы можете указать разные адреса забора и доставки вещей. Например, мы можем забрать вещи из офиса, а доставить чистые домой.
До 13 часов мы принимаем заказ на день, а до 17 часов - на вечер. Также до 21 часа Вы можете сделать заказ на утро следующего дня.
Если это необходимо, укажите, пожалуйста, в комментарии к заказу. Обычно, если нет других инструкций, наши курьеры звонят, когда приезжают по адресу.
Совсем не обязательно, курьеру можно сдать любые вещи, сообщать список при заказе не обязательно.
Мы стараемся привезти Ваши вещи в течении трех дней.
Вы можете бесплатно отменить или перенести доставку. Для этого достаточно позвонить нашему менеджеру по тел. +375 29 366-46-46.
Предварительную стоимость можно узнать на сайте в разделе УСЛУГИ И ЦЕНЫ или у нашего оператора.
Точная сумма придет Вам в электронной квитанции на электронную почту, как только вещи будут осмотрены технологом на фабрике.
Сумма заказа может измениться от той, которая была на сайте, по следующим причинам: вы сдали другие вещи, вы сдали больше или меньше вещей или же произошла надбавка за сложный ассортимент, дополнительную пятновыводку. Мы связываемся с Вами и обговариваем изменение цены до начала обработки вещей. При таком звонке Вы можете отказаться от заказа и мы просто вернем Вам бесплатно вещи без чистки. Мы никогда не изменим цену заказа без согласования с Вами.
При заборе вещей вы ничего не платите. Вы оплачиваете только тогда, когда Вам на почту поступит электронная квитанция-договор. Если вы не согласны с условиями договора, мы возвратим вещи совершенно бесплатно.
Оплата производится при доставке Ваших чистых вещей. Оплата заказа может осуществляться:
1. Наличными (только в белорусских рублях);
2. Банковской пластиковой карточкой.
Да, мы гладим и отпариваем вещи. Это входит в стоимость заказа.
Только если вещь совершенно чистая или новая. Гладить ношеные вещи негигиенично и вредно для оборудования.
Одежду мы развешиваем на вешалки, а постельное белье упаковываем в пакеты.
Нет, мы не можем этого гарантировать. Если случай сложный, мы не начнем чистить вещь, пока предварительно не обсудим с вами все возможные последствия. Оператор вас проконсультирует.
Опытный технолог на фабрике внимательно осматривает вещи, все пятна и загрязнения на них, смотрит на ярлыки с информацией об обработке, проверяет вид ткани и затем, если нет запрещающих факторов, отправляет вещь в химчистку, стирку или аквачистку в полном соответствии с технологией, используя нужные чистящие вещества и температурный режим.
Ключевое отличие в том, что химчистка не использует воду в процессе очистки. Вода очень плохо сказывается на деликатных материалах, например, на мехе и коже. При стирке используются водные растворы моющих средств, а при химчистке – органические растворители. Иногда кажется, что вещь можно стирать, но из-за небольшой кожаной вставки вся вещь может нуждаться в химчистке.
Нет, мебелью мы не занимаемся.