Ремонт сумок, чемоданов, рюкзаков, кошельков, ремней с доставкой на дом!

Уважаемые Клиенты, наша компания готова предложить Вам для Вашего удобства наши новые услуги по ремонту сумок, чемоданов, рюкзаков, кошельков, ремней и других кожгалантерейных изделий с доставкой на дом!

Сумки, рюкзаки, чемоданы… Без них мы не мыслим себе путешествий, прогулок и визитов в офис. Они служат показателем статуса для мужчин и вкуса для женщин. Сумка – это не только модный аксессуар, но и верный помощник на каждый день. Даже если вы очень бережно относитесь к вашей сумке, со временем она может потерять свою внешнюю привлекательность, появятся потёртости, разойдутся швы или сломается застёжка и тогда потребуется ремонт сумки.

Мы оказываем услуги по замене ремней, пошиву/замене подкладки, реставрации повреждения, химчистке сумок, замене кожаных ручек, а также ручек, изготовленных с использованием фурнитуры (цепочек, замков).

Также в сумках, барсетках, клатчах, рюкзаках в первую очередь выходят из строя застежки различных видов и типов (застежка-магнит, застежка-защелка, застежки прижимные, вращающиеся замки и т.д.). Мы готовы произвести ремонт или замену данной фурнитуры. Также мы с легкостью выполним замену карабинов, колец, полуколец, которые удерживают ручку либо ремешок на барсетках, клатчах и других сумках, портфелях.

Осуществим стандартный ремонт сумок, такой как проклейка, прошивка, декоративные аппликации (латки, заплатки). Заменим либо починим подкладку в изделии. Подкладочная ткань обычно достаточно тонкая, легко рвется, особенно если застревает в замке или за нее часто цепляются ключи, другие металлические предметы. Устраним «бреши» или, в случае нецелесообразности, произведем полную замену подкладки.

Починим молнии и другие виды застежек. Подберем нужный по стилю и цвету бегунок, установим новую молнию на дамскую сумочку, деловой мужской портфель или дорожный рюкзак. Произведем демонтаж старых кнопок, застежек, карабинов и установим взамен них новые.

Во время переездов и путешествий в чемоданах и дорожных сумках происходит отрыв боковых ручек, поломка выдвижных (телескопических) ручек, фурнитуры, роликов, колес и ножек. От большой и постоянной нагрузки либо удара ломается жесткий каркас, выскакивают крепежи, клепки, винты и заклепки. Мы готовы не только установить новые колесики на чемодан, а восстановить его целостность и функциональность.

Все эти неисправности мы с радостью заменим либо отремонтируем в кратчайшие сроки с учетом ваших пожеланий и требований.

Свяжитесь с нами уже сегодня и ваш модный и стильный аксессуар прослужит вам еще много лет.

Смотреть цены на ремонт кожгалантереи, сумок и чемоданов