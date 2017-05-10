Химчистка, стирка и ремонт с доставкой

В течение 72 часов привозим чистые и отремонтированные вещи в удобное для Вас время

Бесплатная доставка при заказе от 100 рублей

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Как мы работаем

Вы заказываете

химчистку или ремонт вещей заказав обратный звонок, заполнив форму вызова курьера или позвонив по номеру
+375 29 366-46-46

Мы забираем

вещи в удобное для Вас время, в любой точке города и в ближайшем пригороде

Чистим

гипоаллергенными средствами на профессиональном оборудовании

Доставляем

заказ в течение 72 часов, в индивидуальной упаковке

Оплачиваете

при доставке Ваших чистых вещей наличными, банковской карточкой, с помощью систем WEBPAY и “Расчет” (ЕРИП)

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Бесплатная доставка по Минску при сумме заказа от 100 руб.

при заказе на меньшую сумму - 17,50 руб. (в стоимость входит забор и возврат вещей).

Бесплатная доставка в пределах 5 км от МКАД при сумме заказа от 120 руб.

при заказе на меньшую сумму- 22,50 руб. (в стоимость входит забор и возврат вещей).

Бесплатная доставка в пределах 5-15 км от МКАД при сумме заказа от 150 руб.

при заказе на меньшую сумму- 32,50 руб. (в стоимость входит забор и возврат вещей).

Бесплатная доставка в пределах 2-й МКАД при сумме заказа от 300 руб.

при заказе на меньшую сумму - 50 руб. (в стоимость входит забор и возврат вещей).

Почему с DRY.BY очень комфортно

Выполняем заказы точно в срок

Забираем и доставляем от двери до двери

Стоимость чистки с доставкой сопоставима со стандартной стоимостью химчистки по Минску

Обработка проводится на самом современном немецком и итальянском оборудовании

Качество услуг соответствует требованиям СТБ 151-2001 и ГОСТ ISO 3758-2014

Вежливые сотрудники поддержки клиентов и аккуратные сотрудники службы доставки

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Отзывы наших клиентов

Алла, Минск

Впервые отдавала вещи в химчистку, и очень рада, что наткнулась именно на Драйбай. Я давно не встречала такого хорошего сервиса, начиная от консультаций по телефону, заканчивая курьерами: ребята очень вежливые, отзваниваются, сообщают буквально о каждом своем шаге, заранее дают знать, где они и когда будут. К самой чистке нареканий тоже нет, все сделано в лучшем виде! Цены тоже радуют. В общем, сплошное удовольствие) Надеюсь, что это мне повезло не как новичку при первом заказе, а что и дальше сервис будет на таком же уровне) Спасибо! Посоветовала вас уже нескольким знакомым.

Наталия, Минск

Отличный сервис! Осталась довольна, все хорошо выстирано и отглажено. Сбор вещей и доставка точно в срок, после заказа на сайте, заказала обратный звонок для уточнения, оператор связался в течение 5 минут. Четко работают оповещения, и курьеры очень вежливые и пунктуальные. Определенно буду пользоваться Вашими услугами и всем советовать! Спасибо!

Юрий, Минск

Сказать, что я в восторге - это ничего не сказать!!! Начиная с удобного и понятного сайта и заканчивая всеми сотрудниками и курьерами. Качество услуг на высоте! Все быстро, четко, доброжелательно и идеально в исполнении. А то, что при этом совершенно стандартные для химчисток цены - это особенно приятно! Спасибо вам, успехов и много клиентов! Я с вами теперь!

Николай, Минск

Все сделано в срок и качественно, всех, кто участвовал в выполнении заказа хочется поблагодарить и пожелать дальнейших успехов в Вашей нелегкой, но так необходимой нам, клиентам, работе.

Светлана, Минск

Умнички! Все быстро, в срок, качественно, без лишних вопросов. Нашли в процессе чистки дефект на брюках и устранили совершенно бесплатно! Супер! Как в Европе! Не испортитесь, пожалуйста!

Олег, Минск

Отличный сервис! Очень удобно, а главное, качественно. Появилось время на другие дела.

Александра, Минск

Огромное спасибо за отличную работу... Думала, что пальто уже не спасти, но вы творите чудеса )

Валентина, Минск

Я в полном восторге!!! Наматрасник как новый! Отличный сервис! Вежливые курьеры! Качественно, удобно и быстро!

Частые вопросы

Бережная химчистка, стирка и глажка всех типов вещей с ДОСТАВКОЙ от двери до двери. Чистим рубашки, костюмы, повседневную одежду, вечерние наряды, верхнюю одежду, свадебные платья, шторы, аксессуары и т.д.

Доставка по городу Минску БЕСПЛАТНАЯ, если сумма заказа больше 100 руб., при меньшей сумме доставка стоит 17,50 руб., что включает в себя и забор, и возврат вещей.

Доставка за МКАД в пределах 5 км при сумме заказа от 120 руб. — БЕСПЛАТНАЯ. При сумме заказа меньше 120 руб. доставка стоит 22,50 руб. (в стоимость входит и забор, и возврат вещей).

Доставка за МКАД в пределах 5-15 км при сумме заказа от 150 руб. — БЕСПЛАТНАЯ. При сумме заказа меньше 150 руб. доставка стоит 32,50 руб. (в стоимость входит и забор, и возврат вещей).

Да, у нас есть своё производство.

Вы можете заказать обратный звонок, заполнить форму вызова курьера или позвонить по номеру +375 29 366-46-46

Да, в процессе оформления заказа Вы можете указать разные адреса забора и доставки вещей. Например, мы можем забрать вещи из офиса, а доставить чистые домой.

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